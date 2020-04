Über den Mitte Januar bei Mainz angefahrenen und getöteten Wolf war bislang nur bekannt, dass er ursprünglich aus den italienischen Alpen gekommen war. Jetzt steht fest: Auf seinem Weg nach Rheinland-Pfalz hat er die elsässischen Vogesen durchstreift.

„Der Datenabgleich mit dem Mainzer Wolf und dem unsrigen ist eindeutig“, bestätigte Arnaud Hurstel vom Observatoire des carnivores sauvages“ (OCS), einem unabhängigen Netzwerk zur Beobachtung von Wildtieren, gegenüber dieser Zeitung. „Es handelt sich um dasselbe Tier.“ Zuvor hatte die Zeitung „Dernières Nouvelles d’Alsace“ berichtet. Im Sommer 2019 war in den Vogesen mehrfach ein Wolf gesichtet und von Kamerafallen abgelichtet worden. Immer wieder griff er bis Ende September im Champ-du-feu-Gebiet, in der Nähe von Ranrupt und Belmont, Schafe und Damwild an. Das zeigten die Untersuchung und der Vergleich der Bissspuren. Im Dezember 2019 hatten Mitglieder des OCS in der Nähe von Belmont bei einer mutmaßlichen Wolfsspur im Schnee Exkremente und Urin entdeckt, gesichert und an das Senckenberg Forschungsinstitut geschickt, der deutschen Referenzstelle zum Thema Wolf. Dort hat man 2020 auch die Daten des bei Mainz gefundenen Wolfs ausgewertet und die Verbindung mit dem Tier aus dem Elsass hergestellt.

Höchstwahrscheinlich sei der Wolf auf der Suche nach einer Wölfin gewesen, ist man beim OCS überzeugt. Fündig geworden ist er nicht. Ein weiblicher Wolf war in den Vogesen zuletzt 2013 gesichtet worden.