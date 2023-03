Remagen (dpa/lrs) - Beim Zusammenstoß zweier Autos ist in der Nähe von Remagen (Landkreis Ahrweiler) ein Mann ums Leben gekommen. Ein anderer Autofahrer wurde schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Autos des 82-Jährigen und des 57-Jährigen seien an Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 266 frontal aufeinandergeprallt. Der 82-Jährige starb, der 57-Jährige wurde schwer verletzt. Sonstige Beteiligte an dem Unfall gab es den Angaben zufolge nicht. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Pressemitteilung