Die Identität eines vor über 75 Jahren im Zweiten Weltkrieg bei Neuwied gefallenen Wehrmachtssoldaten ist dank aufwendiger Recherche geklärt worden. Eine Hälfte der Erkennungsmarke des nun auch namentlich bekannten Mannes war bei einem von insgesamt vier toten deutschen Soldaten bereits im Januar 2022 in einem 1945 angelegten Grab im Engerser Feld entdeckt worden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Durch eine Untersuchung der teils lesbaren Marke und Ermittlungen bei der Wehrmachtsauskunftsstelle beim Bundesarchiv in Berlin konnte nach mehreren Versuchen die zur Erkennungsmarke gehörende Person identifiziert werden.

Neuwied (dpa/lrs) - Nach Angaben des Bundesarchivs war der 1907 geborene Soldat Teil der dritten Batterie eines Ersatzregimentes von General Hermann Göring. Ob die Erkennungsmarke zu einer der gefundenen Leichen gehört, soll durch die Ermittlung von möglichen Angehörigen festgestellt werden.

PM Polizei