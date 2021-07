Prüm (dpa/lrs) - Mit dem Rückgang des Hochwassers ist in der Westeifel eine männliche Leiche gefunden worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der Tote am Mittwoch in Prüm (Eifelkreis Bitburg-Prüm) im Uferbereich des gleichnamigen Flusses gefunden. Den Ermittlern zufolge, könne es sich bei dem Mann um einen 71-jährigen Vermissten aus Viersen handeln. Die genaue Identifizierung des Toten stand zunächst noch aus.

