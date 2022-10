In einer Wohnung im Westerwald ist am Mittwoch ein toter Mann gefunden worden. Derzeit werde davon ausgegangen, dass er getötet worden sei, teilte die Polizei in Koblenz am Donnerstag mit. Tatverdächtig sei ein Mensch aus dem näheren Umfeld des Todesopfers, er sei in Untersuchungshaft gebracht worden. Weitere Auskünfte zu der Tat in Wirges-Ebernhahn machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

