Ein 53 Jahre alter Mann ist bei einem Wohnungsbrand im rheinland-pfälzischen Kaisersesch tot aufgefunden worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr entdeckten ihn im Obergeschoss seiner Wohnung, wie die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mitteilte. Die Feuerwehr habe weitere Bewohner aus den Wohnungen retten können. Eine Frau erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und musste behandelt werden. Ein Übergreifen der Flammen beschädigte zwei benachbarte Gebäude. Laut Polizei liegt der Sachschaden im hohen sechsstelligen Bereich. Die Brandursache war zunächst unklar und wird von der Kriminalpolizei überprüft. Die Löscharbeiten dauerten am frühen Mittwochmorgen an. (dpa)

