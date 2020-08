Saarbrücken (dpa/lrs) - Ein Toter, der am Mittwoch im Saarbach gefunden wurde, soll obduziert werden. Die Leiche des 76 Jahre alten Mannes habe keine äußerlichen Verletzungen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Deshalb sei die Obduktion beantragt worden. Ein Termin stehe noch nicht fest. Der leblose Mann war am Mittwoch bei Fechingen in dem Nebenfluss der Saar gefunden worden. Es deute nichts auf ein Fremdverschulden hin. Als Ursache in Frage kommen laut den Ermittlern ein Unglück oder ein medizinischer Notfall.