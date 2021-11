Trebur/Worms (dpa) - Die Identität des am Dienstag aus dem Rhein bei Trebur (Kreis Groß-Gerau) geborgenen Toten ist geklärt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich um einen 62 Jahre alten Mann aus Worms, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Am Dienstagmittag hatte ein Angler eine im Wasser des Rheins treibende Person entdeckt und daraufhin die Rettungsleitstelle gerufen. Mit Hilfe eines Polizeihubschraubers und der Wasserschutzpolizei wurde der Tote anschließend geborgen. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Straftat oder Anzeichen für ein Fremdverschulden als Todesursache vor, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:211110-99-941139/2