Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der im Zusammenhang mit der Tötung zweier Polizisten in der Pfalz Hasskommentare im Netz verbreitet hatte. Der per Haftbefehl gesuchte 35-Jährige sei am Mittwochnachmittag einem Beamten in der Kaiserslauterer Innenstadt aufgefallen, teilte die Polizei am Freitag mit. Er sei am Donnerstag der Ermittlungsrichterin vorgeführt worden und sitze nun in Untersuchungshaft.

Kaiserslautern (dpa) - Auf der Dienststelle habe der Mann am Mittwoch plötzlich über Schmerzen in der Brust geklagt. Ein Rettungsdienst und ein Arzt hätten keine Auffälligkeiten feststellen können. Als der 35-Jährige anschließend in eine Zelle gebracht werden sollte, habe er angekündigt, überall zu verbreiten, er sei von den Beamten misshandelt und gefoltert worden. Ob dies den Tatbestand der Ankündigung einer Straftat erfülle, sei Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Nach den Todesschüssen auf zwei junge Polizeibeamte nahe Kusel (Pfalz) hatte das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz eine Ermittlungsgruppe gegen Beifallsbekundungen für die Täter im Internet eingerichtet.

Pressemitteilung