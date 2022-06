An einer Bundesstraße im Kreis Mainz-Bingen ist am frühen Mittwochmorgen eine Leiche gefunden worden. Es gebe weder zur Identität noch zur Todesursache Hinweise, teilte die Polizei mit. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen, die Rechtsmedizin sei ebenfalls vor Ort an der Bundesstraße 48 bei Münster-Sarmsheim.

Münster-Sarmsheim (dpa/lrs) - Pressemitteilung