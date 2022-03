Die am Montag in einem Hotelzimmer in Trier gefundene tote Frau ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Dies habe die Obduktion ergeben, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Nach den bisherigen Ermittlungen sei von einer Beziehungstat auszugehen. Die 38-jährige Frau hatte am Samstag gemeinsam mit einem Mann das Hotelzimmer in der Innenstadt bezogen, der mutmaßliche Ukrainer steht nun im Verdacht, sie getötet zu haben. Von ihm fehlte zunächst jede Spur. Weitere Informationen teilte die Behörde zunächst nicht mit.

