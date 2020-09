Gonbach (dpa/lrs) - Beim Brand eines Wohnhauses in Gonbach (Donnersbergkreis) ist eine 92 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte eine Frau am Freitag das Feuer entdeckt und versucht, die 92-Jährige zu retten. Dabei wurde sie verletzt und mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Ein Notarzt konnte laut Polizei nur noch den Tod der 92-Jährigen feststellen. Die Todesursache stand den Angaben zufolge noch nicht fest, eine Obduktion sei geplant. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an, ein Gutachter sei beauftragt worden.