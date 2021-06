Kaiserslautern (dpa/lrs) - Sven Höh wird in der kommenden Saison nicht mehr die Torhüter des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern trainieren. Der 37-Jährige verlässt die Pfälzer auf eigenen Wunsch, wie der FCK am Freitag mitteilte. Höh wird mit dem Zweitligisten Hamburger SV in Verbindung gebracht.

Der FCK startet derweil am 14. Juni in die Vorbereitung auf die vom 23. bis 26. Juli 2021 startende Drittligasaison. Erste Testspielgegner sind am 24. Juni TB Jahn Zeiskam und zwei Tage später der Oberligist FV Dudenhofen.

