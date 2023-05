Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ermittler haben in Bad Kreuznach eine Frau gefasst, die im Streit um die Maskenpflicht im Zug einer Mitreisenden mit einer Bluttat wie in Idar-Oberstein gedroht haben soll. Doch die Verdächtige widerspricht – zum Teil.

Es soll eine heftige Drohung gewesen sein, die diese Frau am Donnerstag in Bad Kreuznach beim Aussteigen aus dem Zug einer Mitreisenden entgegenschleuderte. „Sie wissen ja, was in Idar-Oberstein passiert