Saarbrücken (dpa/lrs) - Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) möchte noch einmal mit dem Bund über eine mögliche Übernahme der Altschulden von Kommunen verhandeln. «Das Anliegen war richtig, und wir werden in dieser Angelegenheit mit dem Bund noch einmal das Gespräch suchen», sagte Hans der «Welt» (Online Freitag, Print Samstag). Ein entsprechender Vorschlag von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) war nach Widerstand von Unionspolitikern aus wohlhabenderen Bundesländern gescheitert.

«Ich bedaure, dass sich Olaf Scholz nicht mit dem Bemühen durchgesetzt hat, die Altschulden der Kommunen zu übernehmen», sagte Hans. Es sei ein Fehler des Finanzministers gewesen, den Plan im Willy-Brandt-Haus der SPD vorzustellen nicht zuvor für Rückendeckung durch die Ministerpräsidenten oder kommunalen Vertreter zu sorgen.

Die saarländische Regierung hatte im vergangenen Herbst im sogenannten «Saarlandpakt» beschlossen, mit rund einer Milliarde Euro die Hälfte der Kassenkredite der Saar-Kommunen zu übernehmen. Damit sollte den Kommunen wieder finanzieller Spielraum verschafft werden.

Hans forderte zudem in dem Interview, nach der Corona-Krise in einer Föderalismuskommission über eine Neuverteilung der Zuständigkeiten von Bund und Ländern zu entscheiden. «Das Bemühen muss sein, gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen oder zu erhalten.» Die Länder gingen nach der Bewältigung dieser Krise mit gesteigertem Selbstbewusstsein in eine solche Kommission hinein.

Für die Wiederaufnahme des Schulbetriebes nach den Sommerferien seien «passgenaue, intelligente Hygienekonzepte» nötig. Homeschooling sei kein Ersatz für den Schulunterricht. Es dürfe «nicht noch ein weiteres Schuljahr über Gebühr beeinträchtigt» werden, sagte Hans.