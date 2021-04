Bleiben die Zöglinge dieser Lehranstalten etwa besonders oft sitzen? Das Mainzer Bildungsministerium und die „Landesschüler*innenvertretung“ haben 14 Pfälzer Schulen als „Nachhaltige Schulen“ etikettiert. Ihnen wird jetzt eine hölzerne Plakette zugeschickt, die demnach wohl als Warnhinweis ans jeweilige Schulhaus gedübelt werden soll. Auf dass sie dort verkünde: Hier wird besonders streng gesiebt – weshalb die Eleven sich besonders viel Mühe geben müssen. Und es trotzdem besonders lange dauern kann, bis sie den angestrebten Abschluss ergattern.

Denn „nachhaltig“, so steht’s im Duden, bedeutet: „sich auf längere Zeit stark auswirkend“. Und der „Landesschüler*innenvertretung“ muss ein solcher Pauk-Betrieb ja in der Tat ein zu brandmarkender Gräuel sein, schließlich weiß sie sich dem Wohlbefinden ihrer Klientel verpflichtet. Das vom Landesschulgesetz als offizieller Ansprechpartner des Ministeriums gewürdigte Gremium fordert zum Beispiel: Schüler müssen während ihrer Pausen vor Wetterverhältnissen geschützt werden, „die nach individuellem Ermessen als unangenehm empfunden werden“.

Für „selbstbestimmtes Lernen“

Für den eigentlichen Unterricht wiederum verlangen die Schülervertreter „selbstbestimmtes Lernen“, will sagen: die „Freiheit, Dinge zu tun oder sein zu lassen“. Also haben sie im vergangenen Sommer eine geharnischte Protest-Pressemitteilung verschickt. Denn da war der Philologenverband auf die verwegene Idee gekommen, sich für höhere Anforderungen in den Abiturprüfungen auszusprechen. Und nun in der Corona-Krise hat die „Landesschüler*innenvertretung“ schon bald verkündet, was keinesfalls passieren darf: dass die Sommerferien verkürzt werden.

Doch verwirrenderweise will sie den Titel „Nachhaltige Schule“ dann doch nicht als Warnung, sondern sogar als Auszeichnung verstanden wissen. Im Nachhinein ahnen wir daher: Vielleicht geht es den Schülervertretern und dem Bildungsministerium doch nicht darum, mit ihrer Nachhaltigkeitsplakette eine hohe Sitzenbleiber-Quote zu würdigen. Was sie stattdessen prämieren wollen, lässt sich in den Fällen der Berufsbildenden Schule Technik in Kaiserslautern, der Realschule plus in Annweiler (Südliche Weinstraße) und der Integrierten Gesamtschule in Mutterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) erahnen.

Sonderpreis für Unterricht im Schulgarten

Denn die haben als besonders herausragende Lehranstalten neben einem Holzschild noch je eine 150-Euro-Prämie als Sonderpreis abgeräumt. Und in ihrem Fall erläutert die Jury auch genauer, womit sie sich das verdient haben: zum Beispiel mit Unterricht im Schulgarten. Und mit Ernährungsbildung. Und mit klasseneigenen Mülldiensten. Bei den „Nachhaltigen Schulen“ muss es also irgendwie eher um die zweite Bedeutung gehen, die der Duden dem Adjektiv zuschreibt. Und die führt zu einem Buch, das Hans Carl von Carlowitz im Jahr 1713 veröffentlicht hat.

In seiner „Sylvicultura oeconomica“ erläuterte der Oberbergmann des vom Kahlschlag bedrohten Erzgebirges damals, wie eine sinnvolle Forstwirtschaft auszusehen hat. Eine „beständige und nachhaltende Nutzung“ des Waldes, mahnte er, sei nur möglich, wenn dort nicht mehr Holz gefällt wird, als jeweils nachwachsen kann. Nachhaltig arbeitet demnach also, wer so vorgeht, dass sich trotz seiner Eingriffe nichts Wesentliches ändert. Was wunderbar zu den Bildungsidealen der „Landesschüler*innenvertretung“ passt – und uns mit einer bangen Fragen enden lässt.

Muss an in diesem Sinn „nachhaltigen“ Lehranstalten in Rheinland-Pfalz etwa so unterrichtet werden, dass die Zöglinge am Ende ihrer schulischen Laufbahn einfach noch genauso schlau sind wie an deren Beginn?