Ein Lottospieler hat beim Eurojackpot fast drei Millionen Euro gewonnen. Noch sei der Gewinner aus dem Raum Koblenz unbekannt, teilte Lotto Rheinland-Pfalz am Montag in Koblenz mit. Weil keine Kundenkarte abgegeben worden sei, müsse sich der Tipper oder die Tipperin bei Lotto Rheinland-Pfalz melden. Der Lottogesellschaft zufolge ist es landesweit der dritte Gewinn in Millionenhöhe in diesem Jahr.

Koblenz (dpa/lrs) - Webseite Lotto