Nünschweiler (dpa/lrs) - Die tiefstehende Sonne hat nach Aussage einer Autofahrerin einen Unfall mit drei Verletzten in Nünschweiler (Landkreis Südwestpfalz) ausgelöst. Bei dem Zusammenstoß zweier Autos wurden die beiden Fahrer schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Autofahrerin hatte den Angaben zufolge am Mittwochnachmittag in einer Einmündung «wegen der tiefstehenden Sonne» einen Wagen übersehen, der Vorfahrt hatte. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. An den beiden Autos entstand Totalschaden.

