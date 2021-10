Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) - Das Technische Hilfswerk (THW) hat im flutgeschädigten Ahrtal bislang 15 Behelfsbrücken gebaut - mindestens sieben weitere sollen in den kommenden Wochen folgen. Am Donnerstag übergab das THW nach Angaben vom Freitag je eine Fahrzeug- und eine Fußgängerbrücke in Bad Neuenahr-Ahrweiler der Bevölkerung. Die Autobrücke werde allerdings erst eröffnet, wenn die Zufahrtswege fertig seien. «Da die neuen Brücken dauerhaft in den Bestand des THW übergehen werden, helfen sie nicht nur jetzt im Ahrtal. Sie erweitern zudem auch die Einsatzmöglichkeiten der Fachgruppen Brückenbau in zukünftigen Notlagen», erklärte THW-Präsident Gerd Friedsam. Bei der Sturzflut am 14. und 15. Juli nach extremem Starkregen hatte es im Ahrtal 134 Todesopfer gegeben. Zahlreiche Brücken wurden weggerissen.

