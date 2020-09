Koblenz (dpa/lrs) - Der neue Präsident des Oberlandesgerichts (OLG) Koblenz, Thomas Henrichs, wird auch ordentliches Mitglied des Verfassungsgerichtshofs (VGH) Rheinland-Pfalz. Der Landtag in Mainz habe ihn gewählt, teilte das Justizministerium am Montag mit. Justizminister Herbert Mertin (FDP) betonte: «Die Verfassungsgerichte im Bund und den Ländern genießen bei den Bürgerinnen und Bürgern zu Recht allerhöchstes Ansehen. Sie sind Garant für Rechtsstaatlichkeit und Hüter der Grundrechte.» Henrichs löst am VGH Marlies Dicke ab, die auch schon als Koblenzer OLG-Präsidentin seine Amtsvorgängerin gewesen und in den Ruhestand gegangen ist. Der VGH in Koblenz besteht aus vier Berufsrichtern und fünf weiteren Mitgliedern, die keine Richter sein müssen. Hinzu kommen stellvertretende Mitglieder.