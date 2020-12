Zehn Jahre sind vergangen, seit ein Saarbrücker Psychotherapeut wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs eines minderjährigen Patienten angezeigt wurde. Nun wurde er erneut zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Noch ist aber offen, ob das Verfahren damit beendet ist.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs in zwei Fällen ist ein Psychologe vom Landgericht Saarbrücken zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Die Kammer blieb am Freitag damit nur knapp unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die viereinhalb Jahre gefordert hatte. Der Verteidiger hatte Freispruch beantragt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Kammer folgte zudem dem Antrag der Staatsanwaltschaft und verkündete einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Dem Mann wurde außerdem für fünf Jahre verboten, als psychologischer Psychotherapeut mit männlichen Personen unter 14 Jahren tätig zu sein.

Der heute 74-Jährige soll bei einer Langzeit-Therapie zwischen 2004 und 2006 einen anfangs sieben Jahre alten Jungen sexuell missbraucht haben. Die Kammer zeigte sich überzeugt davon, „dass der Angeklagte pädophil ist und seine bevorzugten Sexualpartner Kinder im Grundschulalter sind“, so der Vorsitzende Richter Ralf Schwinn.

Dafür sprächen neben den Aussagen des inzwischen 23-jährigen Nebenklägers und seiner Mutter auch ein weiterer, inzwischen schon verjährter Fall von sexuellem Missbrauch eines anderen geschädigten Kindes durch den Therapeuten. Als wichtiges Indiz wertete das Gericht zudem ein Buch des Angeklagten, das er 2019 zum Geschlechtsverkehr mit Kindern veröffentlicht hatte. Darin schreibe er deutlich, dass er einvernehmliche sexuelle Handlungen zwischen Erwachsenen und Kindern für gut halte, dazu stehe und das Verfolgen solcher Taten als „Hexenjagd“ bewerte.

Die Formulierungen erinnerten nach Meinung der Kammer auch an E-Mails des Therapeuten an die Mutter des Nebenklägers, in der er sexuelle Handlungen mit ihrem Sohn nicht abgestritten und ihr erhebliche Geldzahlungen geboten hatte, falls sie von einer Anzeige absehe. Erschwerend werteten die Richter für ihr Urteil, dass der sexuelle Missbrauch bis heute zu ganz erheblichen psychischen Folgen bei dem Opfer geführt habe.

Angeklagt waren insgesamt zehn Fälle des schweren Missbrauchs, die Kammer sah jedoch - wie zuvor auch die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer - nur zwei Fälle als konkret feststellbar für eine Verurteilung an. Weitere sexuelle Handlungen mit einem Sexspielzeug seien nicht Gegenstand der Anklage gewesen, so der Richter. Die Staatsanwaltschaft müsse nun entscheiden, ob weitere Verfahren gegen den 74-Jährigen eingeleitet werden.

Das Landgericht hatte den Psychologen bereits 2012 wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern zu sechs Jahren Haft verurteilt. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil Ende 2012 auf und verwies den Fall zurück an das Gericht in Saarbrücken verwiesen. Dort wurde seit Mitte September erneut verhandelt.

Nebenklage-Vertreter Christian Laue begrüßte das Urteil besonders vor dem Hintergrund, dass es die Belastung seines Mandanten als strafverschärfend gewürdigt habe. Sein Mandant habe ihm oft gesagt, dass er mit diesem Kapitel in seinem Leben abschließen wolle: „Das wird er nie ganz können. Aber es ist eine wichtige Tür aufgetan, um etwas Neues zu beginnen und das Alte zurückzulassen“, sagte Laue.

Die Mutter des betroffenen Jungen reagierte erleichtert nach dem Urteil: Nach Jahren der Anspannung empfinde sie Freude „und auch Genugtuung, dass hier jetzt Gerechtigkeit widerfahren ist“. Aus dem Kontakt mit anderen Missbrauchsopfern wisse sie, wie schwer dies nach so vielen Jahren sei. Der Angeklagte reagierte auf das Urteil so, wie er sich bei allen anderen Verhandlungstagen verhalten hatte: schweigend und mit geschlossenen Augen.