Erfurt (dpa) - Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten in Rheinland-Pfalz haben Thüringer Politiker mit Trauer und Bestürzung reagiert. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) twitterte am Montag: „Wir trauern um die Polizistin und den Polizisten in Rheinland-Pfalz die feige im Dienst ermordet wurden!“. Innenminister Georg Maier (SPD) sprach auf Twitter von einer „hinterhältigen Tat“, die fassungslos mache.

„Wir alle hoffen auf einen schnellen Fahndungserfolg“, twitterte Maier. Ähnlich äußerte sich die Thüringer Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne). Sie dankte zudem allen Polizisten, die täglich mit vollem Einsatz ihren Dienst tun.

Im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz waren in der Nacht zum Montag bei einer Verkehrskontrolle zwei Polizeibeamte durch Schüsse tödlich verletzt worden. Die Hintergründe des Geschehens sind derzeit noch unklar. Die Beamten der Polizeiinspektion Kusel waren auf einer routinemäßigen Streifenfahrt unterwegs gewesen.