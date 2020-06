Koblenz (dpa/lrs) - Rund 30 verschiedene Sonnencremes, -lotionen und Lippenpflegestifte hat das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz unter die Lupe genommen und ein positives Fazit gezogen: In der Regel erfüllen die Produkte mit Lichtschutzfaktoren zwischen 20 und über 50 die gesetzlichen Vorgaben. Lediglich zwei Proben seien wegen Mängeln bei der Kennzeichnung aufgefallen, teilte das LUA am Mittwoch mit.

Damit Mittel wie Sonnencremes bei einem Rückruf schnell identifiziert und vom Markt genommen werden können, müssen sie in einem entsprechenden Portal der Europäischen Union gelistet sein. Im Falle der beanstandeten Proben habe die vorgeschriebene Abbildung der Verpackung in dem Portal gefehlt. «Weitere Verstöße gab es nicht.» Bei der Analyse von Sonnenschutzmitteln prüft das LUA nach eigenen Angaben unter anderem, ob die gesetzlich erlaubte Höchstkonzentration der Stoffe zur Filterung des UV-Lichts in den Produkten eingehalten wird.