Pirmasens (dpa/lrs) - Eine Fahranfängerin ist auf der Bundesstraße 10 bei Pirmasens mit Tempo 150 statt der erlaubten 100 Stundenkilometer in eine Geschwindigkeitskontrolle gebraust. Der 19-Jährigen drohe nun ein Fahrverbot, teilte die Polizei in Kaiserslautern am Mittwoch mit. Die 19-Jährige habe erst seit Januar einen Führerschein. Nach der Kontrolle vom Dienstag muss sie laut Polizei nicht nur mit einem Fahrverbot, sondern auch mit einem Bußgeld von 160 Euro rechnen.

