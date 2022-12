Ein in Herdorf im Landkreis Altenkirchen teilweise entgleister Zug ist abtransportiert worden. Er sollte zunächst nach Betzdorf gebracht werden, wie ein Bahnsprecher am Dienstagnachmittag mitteilte. Bei dem Unfall am Freitag waren an der Haltestelle Königsstollen vermutlich wegen eines witterungsbedingten Erdrutsches der Triebwagen im Gleis liegengeblieben und zwei Achsen von den Gleisen gerutscht. Verletzt wurde niemand.

Herdorf (dpa/lrs) - Unter der Aufsicht eines Geologen soll der betroffene Streckenabschnitt in den kommenden Tagen unter anderem von Geröll befreit werden, dessen Abgang bei einer Begehung an Heiligabend festgestellt wurde. Danach wird den Angaben zufolge der ebenfalls beschädigte Oberbau instandgesetzt. Derzeit geht die Bahn von einer Sperrung der Strecke zwischen Herdorf und Grünebach bis zum 8. Januar aus.

