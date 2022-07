Ein Taxi-Fahrgast ist gleich zweimal in Pirmasens von der Polizei aus dem Tiefschlaf geweckt worden. Zunächst rückten die Beamten an, weil ein Taxifahrer den 19-Jährigen nach der Fahrt von einer Diskothek in Kaiserslautern nicht wach bekam. Nach kräftigem Schütteln konnte der junge Mann schließlich bei dem Einsatz am frühen Samstag aus dem Schlaf geholt werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Pirmasens (dpa/lrs) - Eine Stunde später wurde der Dienststelle dann eine betrunkene Person schlafend auf einem Gehweg gemeldet. Die Polizisten trafen vor Ort erneut den jungen Taxi-Fahrgast aus Trulben (Kreis Südwestpfalz) an, der dann zur Ausnüchterung per Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde.