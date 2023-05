Nach vierjähriger Corona-Pause haben sich rund 7600 Läufer für das Comeback des Gutenberg Marathons heute in Mainz angemeldet. Die allermeisten wählten die Halbmarathon-Distanz, etwa 1500 den vollen Marathon über rund 42 Kilometer. Darüber hinaus werden auch etwa 2250 Teilnehmer eines Schüler-Staffellaufs sowie 230 Läufer in einem Viererstaffel-Wettbewerb in der Stadt an dem Tag unterwegs sein.

Mainz (dpa/lrs) - Autofahrer müssen sich auf zahlreiche Straßensperrungen in der Innen- und der Neustadt und auch darüber hinaus einstellen. Die Strecke kommt diesmal etwas anders daher: Waren Start und Ziel in früheren Jahren vor dem Rathaus am Rhein, geht es nun beim Landesmuseum los, die Ziellinie winkt den Läufern dann nach einem halben oder ganzen Marathon am Kurfürstlichen Schloss. Grund dafür ist die laufende Sanierung des denkmalgeschützten Rathauses.

