Erstmals seit drei Jahren haben Tausende Mainzer wieder den Beginn der Fastnachtszeit mit einem farbenprächtigen Umzug gefeiert. Bei ungewöhnlich milden Temperaturen zogen am Neujahrstag laut einem Sprecher der Veranstalter rund 1200 Gardisten und 400 Musiker durch die Straßen der rheinischen Karnevalshochburg. Am Straßenrand jubelten ihnen Tausende Zuschauer zu. In Mainz beginnt die närrische Zeit offiziell mit dem Neujahrstag. Anfang 2021 und 2022 fiel dieser Umzug jeweils den Corona-Beschränkungen zum Opfer.

Mainz (dpa/lrs) - Am ersten Tag des Jahres 2023 zogen die Teilnehmer von insgesamt 26 Fastnachtsgarden, Spielmanns- und Fanfarenzügen wieder am Fastnachtsbrunnen auf dem Schillerplatz vorbei zum Dom, wie Sprecher Michael Bonewitz mitteilte. „Alle sind gut drauf“, ergänzte er. Die Freude, endlich wieder ohne Corona-Beschränkungen feiern zu können, sei spürbar.

Die Uniformen der Fastnachtsgardisten waren als satirische Antwort auf das Militär entstanden, das im 19. Jahrhundert in der Garnisonsstadt Mainz eine dominierende Rolle spielte. Höhepunkt der Mainzer Fastnacht soll am 20. Februar wieder der Rosenmontagszug sein. Das Motto der aktuellen Kampagne lautet: „In Mainz steht Fastnacht voll und ganz für Frieden, Freiheit, Toleranz!“