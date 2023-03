Nach dem Totschlag an der zwölfjährigen Luise wird die Tatwaffe weiter gesucht. Das teilten die Ermittler am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Koblenz mit. Es sei auch nicht bekannt, ob es sich um eine oder mehrere Waffen handele. Am Vormittag hatte die Polizei den Tatort erneut abgesucht.

Koblenz/Freudenberg (dpa) - Die zwölfjährige Luise war am Sonntag tot in der Nähe eines Radweges auf rheinland-pfälzischem Gebiet unmittelbar an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen gefunden worden. Das Kind war am Samstag als vermisst gemeldet worden.

Suchaufruf der Polizei Siegen-Wittgenstein

Mitteilung der Polizei und Staatsanwaltschaft Koblenz