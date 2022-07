Nach einer Serie von Brandstiftungen in Reinsfeld (Kreis Trier-Saarburg) hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Der 23 Jahre alte Mann sei am Mittwoch festgenommen und einen Tag später einem Richter vorgeführt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Seit 2021 entfachten vereinzelte Flächen- und Waldbrände, die während der anhaltenden Trockenheit der vergangenen Wochen zugenommen haben. Der Tatverdächtige ist demnach ein Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Landkreis Trier-Saarburg. Der Richter erließ einen Haftbefehl gegen den Mann, der gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

Reinsfeld (dpa/lrs) - PM