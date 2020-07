Mainz (dpa/lrs) - Während der NS-Zeit residierte die NSDAP-Kreisleitung erst im Osteiner, dann im Schönborner Hof in Mainz. Heute ist der eine frisch saniert und bietet Wohnungen, der andere ist Heimat unter anderem des französischen Studien- und Kulturzentrums Maison de France. Nur noch wenig erinnert an die dunkle Vergangenheit - genau hier setzt ein Projekt der Hochschule Mainz an. Studenten des Fachbereichs Gestaltung haben sich mit Tatorten des Nationalsozialismus in Mainz beschäftigt, deren Geschichte erkundet und Konzepte entwickelt, wie das Vergangene wieder erlebbarer gemacht werden kann.

«Blinde Flecken – Tatorte des Nationalsozialismus in Mainz» heißt das Hochschulprojekt. Insgesamt sind 27 studentische Arbeiten zu ganz verschiedenen solcher Tatorte in diesem Sommersemester entstanden. Sie drehen sich neben dem Osteiner und dem Schönborner Hof auch etwa um den Dahlberger Hof, wo einst ein Polizeigefängnis war, um die Mainzer Außenstelle der Gestapo in der Kaiserstraße oder um eine Grünanlage, wo einst ein Denkmal für den 1930 getöteten SA-Sturmführer Horst Wessel stand.

In Mainz begangene nationalsozialistische Verbrechen seien meist an den jeweiligen Orten heutzutage nicht mehr sichtbar und erst recht nicht emotional erfahrbar, erklärte die Hochschule. Die «weitestgehende Durchdringung und Akzeptanz des Faschismus im Alltag» der damaligen Zeit gerate so zum abgeschlossenen und wegrenovierten historischen Ereignis. Dem soll das Projekt entgegenwirken. Die Studierenden hätten recherchiert, was an den einzelnen Orten passiert sei, sagte Antje Krauter-Otterbach, Professorin am Fachbereich Gestaltung. Darauf aufbauend seien die Konzepte entstanden, die alle mit überschaubaren Mitteln realisierbar sein sollten.

An diesem Dienstag werden die Arbeiten der Öffentlichkeit vorgestellt, einige von einer Jury ausgewählte sollen dann vom 24. November bis 5. Dezember 2020 in einer Ausstellung zu sehen sein.