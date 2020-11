Losheim am See (dpa/lrs) - Die Mitarbeiterin einer Tankstelle in Losheim am See (Saarland) hat einem Telefonbetrüger Codenummern von «Google-Play-Karten» im Wert von 3900 Euro genannt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein Mann am frühen Morgen auf der Festnetznummer der Tankstelle im Landkreis Merzig-Wadern angerufen und sich als Mitarbeiter ausgegeben. Er erklärte der 21-Jährigen, dass sie alle «Google-Play-Karten» aus dem Sortiment nehmen müsse. Die dazugehörigen Codenummern sollte sie dem Anrufer mitteilen, damit dieser die Nummern aus dem System löschen könne. Insgesamt seien es 39 Karten gewesen, so die Polizei. Später sei der Vorfall der Mitarbeiterin verdächtig vorgekommen, sie informierte eine Kollegin.

Losheim am See (dpa/lrs) - Die Mitarbeiterin einer Tankstelle in Losheim am See (Saarland) hat einem Telefonbetrüger Codenummern von „Google-Play-Karten“ im Wert von 3900 Euro genannt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein Mann am frühen Morgen auf der Festnetznummer der Tankstelle im Landkreis Merzig-Wadern angerufen und sich als Mitarbeiter ausgegeben. Er erklärte der 21-Jährigen, dass sie alle „Google-Play-Karten“ aus dem Sortiment nehmen müsse. Die dazugehörigen Codenummern sollte sie dem Anrufer mitteilen, damit dieser die Nummern aus dem System löschen könne. Insgesamt seien es 39 Karten gewesen, so die Polizei. Später sei der Vorfall der Mitarbeiterin verdächtig vorgekommen, sie informierte eine Kollegin.