Spay (dpa/lrs) - Ein im Rhein bei Spay (Landkreis Mayen-Koblenz) festgefahrenes, leeres Tankmotorschiff soll am Montagmorgen freigeschleppt werden. Das kündigte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei Koblenz an. Wie es zu dem Unfall am späten Sonntagnachmittag kam, ist noch unklar. Eine Umweltgefahr soll nach Angaben der Behörde nicht bestehen.