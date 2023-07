Im Industriehafen Mainz hat sich ein Tankmotorschiff festgefahren - deshalb ist er für Großfahrzeuge vorerst gesperrt. Wie die Wasserschutzpolizei am Dienstag mitteilte, wollte das mit Methanol beladene Schiff am Montagabend rückwärts in den Hafen einfahren. Dabei fuhr es sich am linken Rheinufer unterhalb der Hafeneinfahrt fest.

Mainz (dpa/lrs) - Versuche der Besatzung, das Tankschiff selbst zu befreien, scheiterten, laut Mitteilung. Es soll demnach nun am Dienstag freigeschleppt werden. Den Angaben zufolge wurden weder Wassereintritt noch Ladungsaustritt festgestellt. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.

Polizeimeldung