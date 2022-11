Üttfeld (dpa/lrs) - Im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist am Donnerstagmorgen auf einer Landstraße ein Tanklaster umgekippt. Der leicht verletzte Fahrer habe das Führerhaus selbst verlassen können und sei ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei in Prüm mit. Sein Sattelzug war an einer Gefällstrecke zwischen Niederüttfeld und Üttfeld aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen, umgekippt und in einem Straßengraben zum Liegen gekommen. Die Straße wurde für die Bergung mehrere Stunden lang gesperrt. Der Tankauflieger war bei dem Unfall nicht beschädigt worden.

PM