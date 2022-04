Ein mit 1400 Tonnen Gasöl beladenes Tankmotorschiff hat sich in der Nähe von Boppard im Rhein-Hunsrück-Kreis auf dem Rhein festgefahren. Wie es zu dem Schiffsunfall kommen konnte, ist noch unklar, wie die Wasserschutzpolizei in St. Goar am Donnerstag mitteilte.

Boppard (dpa/lrs) - Das havarierte Schiff konnte demnach mit Hilfe zweier Gütermotorschiffe am Mittwochabend wieder freigeschleppt werden. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Auch das Gasöl sei nicht ausgelaufen. Die Schiffahrt musste aufgrund der Bergungsarbeiten nicht gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Mitteilung Wasserschutzpolizei