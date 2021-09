Neuwied (dpa/lrs) - Die Eingangstür der Kreisverwaltung Neuwied ist unter anderem mit dem Wort «Mörder» beschmiert worden. Wie die Behörde mitteilte, befanden sich die Schriftzüge an den Stellen, wo unter anderem die Aufforderung zum Tragen von Masken und «Hygienetipps» zur Eindämmung der Corona-Pandemie hingen. Zudem seien bei der Verwaltung und bei Landrat Achim Hallerbach (CDU) zahlreiche Nachrichten eingegangen, in denen sich Menschen im Ton vergriffen, teilweise beleidigten und drohten, teilte die Kreisverwaltung am Donnerstag mit. Einige Posts auf der Facebook-Seite seien wieder gelöscht worden.

Hallerbach mahnte in der Mitteilung auch vor dem Hintergrund der Erschießung eines Tankstellenmitarbeiters in Idar-Oberstein zur „verbalen Abrüstung“ und Deeskalation. „Beleidigen und bedrohen Sie andere Menschen nicht, auch wenn diese eine andere Meinung haben“, appellierte Hallerbach. Die Schmierereien würden ebenso wie Nachrichten mit justiziablem Inhalt zur Anzeige gebracht.