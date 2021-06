[aktualisiert 10:18]

Bei einem Unfall auf der A6 zwischen Frankenthal und Grünstadt ist ein Mann in den frühen Morgenstunden tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, stieß der Fahrer eines PKW in Höhe des Laumersheimer Stichs in Richtung Kaiserslautern mit einem Schwertransport zusammen und wurde massiv in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Ein Feuer im Motorraum des PKW konnte demnach von Ersthelfern gelöscht werden. Es dauerte 25 Minuten, bis die Rettungskräfte den verletzten Mann aus seinem Auto befreit hatten. Er verstarb noch im Rettungswagen. Die Feuerwehr Frankenthal war mit fünf Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen laut Polizei noch.