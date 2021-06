Tragischer Vorfall in Rheinland-Pfalz: Während einer Feier stürzt ein Jugendlicher von einem Geländer und stirbt.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) - An einem Wanderweg bei Bad Kreuznach ist am Wochenende ein Jugendlicher bei einem Sturz ums Leben gekommen. Der 17-Jährige sei an einem steilen Hang tot aufgefunden worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der Such- und Bergungseinsatz begann nach seinen Angaben in der Nacht auf Sonntag gegen 3.20 Uhr. Dabei wurde auch ein Hubschrauber der hessischen Polizei eingesetzt.

Ersten Ermittlungen zufolge hat der Jugendliche das Gleichgewicht verloren, während er auf einem Geländer saß oder stand. Daraufhin sei er gestürzt. Dies sei offenbar „ohne Zutun von anderen“ geschehen, wie es von der Polizei weiterhin hieß. Zuvor hätten dort sich an dieser Stelle mehrere Jugendliche zum Feiern getroffen. Weshalb der Jugendliche aber seine Balance verlor, war zunächst noch unklar, wie ein Sprecher hinzufügte.

Der von Bad Kreuznach nach Bad Münster am Stein-Ebernburg führende Panoramaweg ist wegen seiner Ausblicke auf das Nahetal ein beliebter Wanderweg. Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall.

