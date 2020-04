Idar-Oberstein (dpa/lrs) - Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 422 im Landkreis Birkenfeld ist am Samstagabend ein Mann ums Leben gekommen. Der Unfall habe sich zwischen Allenbach und Katzenloch ereignet, teilte die Polizei mit. Demnach sei ein 20-Jähriger mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Der Mann starb noch am Unfallort. Die 39 Jahre alte Fahrerin des anderen Wagens kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Fahrbahn war zwischenzeitlich in beide Richtungen für drei Stunden voll gesperrt.