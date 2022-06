In Jünkerath (Landkreis Vulkaneifel) ist ein Geldautomat gesprengt worden. Es sei unklar, ob und wie viel Geld die Täter nach der Sprengung gegen 2.15 Uhr in der Nacht zum Donnerstag erbeutet hätten, teilte die Polizei mit. Anwohner hätten die Polizei alarmiert, nachdem sie durch einen lauten Knall aufgeschreckt worden seien. Die Täter flüchteten in einem Auto in Richtung Esch und konnten bisher nicht identifiziert werden.