Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Donnerstag bei der Sprengung eines Geldautomaten in Neunkirchen gescheitert. Sie hätten es nicht geschafft, an das Geld zu gelangen, teilte die Polizei in Saarbrücken mit. Nach den ersten Ermittlungen waren sie in den Vorraum eines Einkaufsmarktes im Stadtteil Wellesweiler eingedrungen und hatten versucht, den dort stehenden Automaten zu sprengen. Dieser geriet in Brand, die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.

Neunkirchen (dpa/lrs) - PM