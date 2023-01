Ein lauter Knall weckt am frühen Freitagmorgen Anwohner einer Bankfiliale in Neunkirchen. Unbekannte sprengen einen Geldautomaten und flüchten. Die Höhe der Beute ist noch unklar.

Neunkirchen (dpa/lrs) - Nachdem Unbekannte am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten in Neunkirchen gesprengt haben, ist die Polizei auf der Suche nach den Tätern. Wie viel Geld die Räuber erbeutet haben, sei noch nicht bekannt, teilten die Beamten am Nachmittag mit. Durch die Explosion wurde demnach niemand verletzt.

Anwohner des Neunkirchner Ortsteils Furpach verständigten den Angaben nach die Polizei, weil sie durch einen lauten Knall geweckt wurden. Als die Beamten kurze Zeit später eintrafen, hätten sie eine verwüstete Bankfiliale vorgefunden. Die Täter sollen die Explosion herbeigeführt haben, um an die darin aufgestellten Geldautomaten zu gelangen. Ersten Ermittlungen zufolge haben die Unbekannten einen der beiden Automaten geöffnet und geleert. Wie viel Geld sich darin befand, war noch unklar.

Zeugen hätten beobachtet, wie mehrere Personen anschließend in einem dunklen Auto in Richtung Autobahn 8 geflüchtet seien. Die intensive landesweite Fahndung blieb nach Polizeiangaben bislang erfolglos. Die Polizei sucht nach Zeugen, die etwas beobachtet haben.

