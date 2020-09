Mainz (dpa) - Auch unter Interimstrainer Jan-Moritz Lichte hat Stürmer Adam Szalai bei Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 keine Perspektive. «Das ist jetzt nicht mein Hauptthema für diese Woche. Wir haben mannschaftlich die Entscheidung so getroffen, wie sie war. Die Situation ist so, wie sie ist. Ich konzentriere mich jetzt nicht auf Hätte-wäre-wenn-Geschichten», sagte Lichte am Dienstag bei seiner ersten Pressekonferenz in Mainz. Unter dem inzwischen beurlaubten Achim Beierlorzer war der Ungar Szalai vergangene Woche nicht mehr für die erste Mannschaft berücksichtigt worden, die Profis hatten daraufhin gestreikt.

Sportvorstand Rouven Schröder stellte klar, dass die Mannschaft die Ablösung von Beierlorzer nicht explizit gefordert habe. «Es war keine Forderung der Spieler, den Trainer zu entlassen, ein ganz klares Nein. Die Mannschaft wird den Trainer nicht entlassen», erklärte Schröder.