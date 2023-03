Cheftrainer Bo Svensson würde den Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 derzeit nach eigenen Angaben für keinen anderen Club verlassen. Auf die Frage, was er beim Angebot eines Champions-League-Vereins machen würde, sagte der 43 Jahre alte Däne der «Bild» (Samstag): «Das ist super hypothetisch. Wenn's jetzt wäre, dann käm's nicht infrage. Egal, wer kommen würde, ich würde in Mainz bleiben. Ich habe Vertrag bis 2024, über Dinge in weiterer Zukunft zu diskutieren, ist mir zu theoretisch.»

Mainz (dpa) - Svensson übernahm die 05er im Januar 2021 und führte sie aus der Abstiegszone. Der Verein um Sportvorstand Christian Heidel würde den noch bis nächstes Jahr datierten Kontrakt gerne verlängern. «Anerkennung zu bekommen, findet jeder Mensch gut. Fakt ist auch, dass ich mich sehr, sehr wohlfühle, dass es sehr gut passt. Aber alles andere sind interne Gespräche», sagte Svensson.

Auf die Frage, was er in Mainz noch erreichen wolle, antwortete der Trainer, er hätte gerne jedes Heimspiel ein ausverkauftes Stadion. «Ich möchte, dass die Menschen nicht wegen Thomas Müller und Serge Gnabry kommen, sondern für Leandro Barreiro und Stefan Bell. Das ist keine einfache Aufgabe, aber eine geile Herausforderung», sagte Svensson.

