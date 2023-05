Elversberg (dpa/lrs) - Die SV Elversberg kann im Drittliga-Spitzenspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden den erstmaligen Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga perfekt machen. Die Mannschaft von Trainer Horst Steffen führt vor der Partie am Samstag (14.00/Magenta TV und SR-Fernsehen) die Tabelle mit 70 Punkten an. Wehen ist Vierter und hat ebenso wie Dynamo Dresden 66 Zähler. Der Zweite SC Freiburg II (67) darf nicht aufsteigen. Elversberg hatte erst im vergangenen Jahr den Sprung in die dritte Liga geschafft. Im Stadion an der Kaiserlinde werden bis zu 10.000 Zuschauer erwartet.

Spieltag und Tabelle 3. Liga

Kader SV Elversberg

Trainerteam SV Elversberg