Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) - Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg hat den bis 2024 laufenden Vertrag mit Abwehrspieler Tobias Mißner in beiderseitigem Einvernehmen vorzeitig aufgelöst. Der 23 Jahre alte Linksverteidiger ist bereits aus dem Trainingslager in Bad Kreuznach abgereist, teilten die Saarländer am Mittwoch mit. Mißner war im Vorjahr von der zweiten Mannschaft des FSV Mainz 05 zur SVE gewechselt, war in der vergangenen Saison aber nur zu einem Drittliga-Einsatz gekommen.

Vereinsmitteilung