Gut gelaunt und voller Vorfreude ist Aufsteiger SV Elversberg in die Vorbereitung auf das Abenteuer 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Zum Trainingsauftakt am Montag konnte Trainer Horst Steffen auch die bisherigen vier Neuzugänge Paul Stock, Joseph Boyamba, Dominik Martinovic und Arne Sicker begrüßen.

St. Ingbert (dpa/lrs) - «Unsere Transfers sind in der Sommerpause bislang sehr gut gelaufen. Ich habe gedacht, dass wir vielleicht zwei Spieler bis zum Trainingsauftakt verpflichten können. Jetzt sind es vier, und alle standen auf unserer Wunschliste. Es war harte Arbeit, aber wir sind Stand jetzt sehr gut aufgestellt», sagte SVE-Sportdirektor Ole Book der «Saarbrücker Zeitung» (Montag). Dennoch plane der Verein weitere Transfers.

Das erste Testspiel bestreiten die Saarländer am kommenden Samstag gegen Borussia Mönchengladbach II. Am 10. Juli geht es für knapp eine Woche ins Trainingslager nach Bad Kreuznach, wo auch ein Duell mit dem Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim ansteht. Weitere Testspielgegner sind Wormatia Worms, SV Sandhausen und Waldhof Mannheim. Der Start in die erste Zweitliga-Saison der Vereinsgeschichte erfolgt am letzten Juli-Wochenende.

Kader SV Elversberg