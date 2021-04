Mainz (dpa/lrs) - Die bisherige Bezirksgeschäftsführerin des DGB Rheinland-Pfalz/Saarland, Susanne Wingertszahn, soll im November zur neuen Bezirksvorsitzenden des Gewerkschaftsbundes gewählt werden. Das habe der Bezirksvorstand am Freitag beschlossen, teilte der DGB mit. Die Wahl soll am 6. November bei der Bezirkskonferenz in Frankenthal stattfinden. Die 46-Jährige aus dem saarländischen Sankt Wendel arbeitet seit 2002 im DGB-Bezirk.

„Wie wichtig starke Gewerkschaften sind, das zeigt sich aktuell in der Pandemie“, sagte Wingertszahn nach ihrer Nominierung einer Mitteilung zufolge. „Wie wichtig sie sein werden, das zeigen die großen Herausforderungen, die es mit der ökologischen und digitalen Transformation zu bewältigen gilt.“ Wingertszahn soll auf den langjährigen DGB-Bezirksvorsitzenden Dietmar Muscheid folgen, der aus Altersgründen nicht mehr für eine Wahl antritt.

