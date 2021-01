Gerolstein (dpa/lrs) - Ein unbekannter Mann hat einem 42-Jährigen in einem Supermarkt mit einer vollen Whiskyflasche gegen den Kopf geschlagen. Anschließend habe er mehrfach auf den am Boden liegenden Mann eingetreten, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 42-Jährige sei bei dem Vorfall am Donnerstagnachmittag in Gerolstein in der Vulkaneifel schwer verletzt worden. Der Täter sei mit einem Bekannten geflüchtet. Die Ursache der Auseinandersetzung sei noch unklar, teilte die Polizei mit. Möglicherweise habe sich einer der Männer vorgedrängelt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.